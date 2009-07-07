deschamps3004

Переводчик французского языка (устно и письменно)

В/О, РГФ, французский язык. Более 8 лет опыта работы в языковой среде с носителями языка (несколько лет жила и работала во Франции). Имею ежедневную практику языка.

Письменные переводы по тематикам: общая, коммерческая (деловая переписка, договора и контракты), личные документы, техническая, экономическая,туризм, биология, экология, косметика и парфюмерия, а также публицистических, рекламных и художественных текстов.

При переводе на французский язык возможна вычитка носителем.

Более 5 лет работаю с французскими туристическими компаниями в качестве представителя или ассистента директора круиза. Контингент туристов - французы.

Сопровождение и перевод для делегации одной из украинских фирм на выставке TFWA Wold Exibition в Каннах в октябре-ноябре 2005 года. Устный последовательный перевод, подготовка документации (письма, контракты, рекламные материалы).