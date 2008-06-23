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Ланская Олеся Александровна – дипломированный архитектор, окончила факультет архитектуры по специальности промышленной архитектуры в ЮУрГУ, диплом выдан 23.06.2008г. Регистрационный номер 043/198 Стаж работы в области дизайна и проектирования порядка 3-ёх лет.

Совершенно бессмысленно рекламировать свои способности в области архитектуры и дизайна, пото-му как невозможно выразить словами творческую активность, потенциал и своеобразный подход к решению различных задач. Частично за меня могут говорить работы, представленные на этом сайте, но и это, в полной мере не может продемонстрировать ни моих творческих предпочтений, ни раскрыть сути моего субъективного видения того или иного объекта проектирования, от части потому, что всё же, в первую очередь необходимо реагировать и ориентироваться на пожелания и образ жизни заказчиков.

От себя же могу добавить, что меня не страшит стилистическое разнообразие, одинаково успешно и комфортно можно выполнить как проект любой классической стилистики, так и более современные направ-ления, будь то деконструктивизм, минимализм или бионика. Скажу больше, настоящий творческий процесс начинается с момента перемешивания различных эпох, форм и материалов, получая в конечном итоге ре-зульт гармоничной эклектики, грамотно вписанной в заданное пространство.

Наилучшим временем для подключения дизайнеров к процессу конструирования или реконструиро-вания вашего пространства является момент за 2-3 месяца до планируемого начала непосредственно строительных работ. Попытки сделать достойный проект в процессе ведения ремонтных работ обычно терпят фиаско.

Единственное строгое правило, которым я руководствуюсь в работе с заказчиками - это использова-ние современных качественных отделочных материалов, во избежание дальнейших неприятностей в про-цессе эксплуатации помещений.

Существует несколько различных разделов входящих в полноценный дизайн-проект, ниже они будут представлены в хронологическом порядке своего выполнения:

-Обмерочные чертежи (чертежи планов существующего помещения с указанием всех размеров, замеры выполняет дизайнер)

- Планы с расстановкой мебели и оборудования (основная часть проектировочных работ, на этих планах решаются основные вопросы по сносу и возведению перегородок, функционального назначения всех поме-щений, подбор и размещение всего необходимого оборудования и мебели )

- План пола (состоит из указания вида напольных покрытий всех помещений)

- Монтажные планы (планы включают себя указания точных размеров возводимых и демонтируемых пере-городок и конструкций, сантехнические привязки)

- Планы потолков (производится в случае возведения многоуровневых конструкций на потолках)

- Планы привязки электрооборудования и светильников

- Общие виды (трехмерное моделирование требуемых помещений)

- Развёртки стен

-Ведомость отделки (указание всех использованных в проекте материалов с примерным расчётом требуемо-го их количества)

Рассматриваются варианты и целесообразность выполнения частичного или полного дизайн проекта в зависимости от существующего объекта проектирования и желания заказчика.

Стоимость выполняемого объекта рассчитывается в зависимости от сложности работ в индивидуальном порядке и составляет в среднем от 200 до 500 рублей за квадратный метр, в случае выполнения не полного комплекта чертежей цена назначается за каждый отдельный проектируемый раздел.

Контактная информация:

По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться по телефону 8-906-86-717-63, либо написать мне письмо на [email protected] или по ICQ 471265096