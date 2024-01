Hoda Oleksa Igorovuch

Дата народження:02 чер 1988 (23 роки)

Регіон проживання:Львів

Можливість переїзду:Будь-який регіон України

E-mail:[email protected]

web-designer, flash, graphic-designer $800

Освіта

Львівська Національна Академія Мистецтв (Україна, Львів)

Рік закінчення 2011

дизайн, графічний дизайнер, бакалавр, магістр

Володіння мовами

Англійська — рідна

Німецька — базовий

Російська — вільно

Українська — рідна

Японська — базовий

Додаткова інформація

Компютерні навички

work with paket Adobe CS5 ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign and other)

Work with Corel Draw X5

3D animation - Maya(basic), 3D Max (basic)

work with Flash and flash - animation, Action Script

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота на здобуття ступеня ОКР «Магістр»

із спеціальності «Дизайн»,спеціалізації «Графічний дизайн»

тема наукового дослідження:

«Ілюстрація в ХХI ст. Закономірності та тенденції розвитку .»

Досвід роботи

маю досвід роботи

TV (розробка графічного оформлення для телепрограм)

також розробка фірмового стилю

робота з flash-animation

робота над дизайном сайтів + (трохи) програмування

макетування (проектування) калогів, журналів

плакатів, візиток,брошур, запрошень і тд.

Віддалена робота (freelance)

можлива на даний момент

Особисті якості

відповідальність

творче мислення

вміння приймати нестандартні рішення

оперативність

акуратність