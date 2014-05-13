Hoda Oleksa Igorovuch
Дата народження:02 чер 1988 (23 роки)
Регіон проживання:Львів
Можливість переїзду:Будь-який регіон України
E-mail:[email protected]
web-designer, flash, graphic-designer $800
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Освіта
Львівська Національна Академія Мистецтв (Україна, Львів)
Рік закінчення 2011
дизайн, графічний дизайнер, бакалавр, магістр
Володіння мовами
Англійська — рідна
Німецька — базовий
Російська — вільно
Українська — рідна
Японська — базовий
Додаткова інформація
Компютерні навички
work with paket Adobe CS5 ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign and other)
Work with Corel Draw X5
3D animation - Maya(basic), 3D Max (basic)
work with Flash and flash - animation, Action Script
Наукова діяльність
Науково-дослідна робота на здобуття ступеня ОКР «Магістр»
із спеціальності «Дизайн»,спеціалізації «Графічний дизайн»
тема наукового дослідження:
«Ілюстрація в ХХI ст. Закономірності та тенденції розвитку .»
Досвід роботи
маю досвід роботи
TV (розробка графічного оформлення для телепрограм)
також розробка фірмового стилю
робота з flash-animation
робота над дизайном сайтів + (трохи) програмування
макетування (проектування) калогів, журналів
плакатів, візиток,брошур, запрошень і тд.
Віддалена робота (freelance)
можлива на даний момент
Особисті якості
відповідальність
творче мислення
вміння приймати нестандартні рішення
оперативність
акуратність