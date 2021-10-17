design-anastasia

Привет! Мы студия дизайна Lemon, создаем не просто сайты, а инструменты для решения бизнес-задач💻

Разработаем сайт даже самой высокой сложности, чтобы ваши сотрудники оперативно обрабатывали заказы, а клиенты легко находили нужную информацию. Привлечём целевых клиентов в ваш бизнес за счёт современных инструментов, прогреем аудиторию, снимем возражения и сделаем «точечный прицел» в потребности каждого сегмента🎯

В результате проведённой работы ваш бизнес выйдет на новый уровень - вы получите эффективный сайт, который ежемесячно будет привлекать стабильный поток клиентов В нашу работу входит полноценное маркетинговое исследование, где мы изучим ваш бизнес, нишу, целевую аудиторию и конкурентов, чтобы вызвать доверие у ваших клиентов, ответить на их вопросы и побудить к покупке или заявке.

Работая с нами, вам не надо будет ни о чём переживать Потому что мы:

Согласовываем с вами каждый этап

Вовремя выполняем свои обязательства

Предлагаем прозрачную и удобную систему оплаты

30 дней после сдачи проекта мы в вашем распоряжении и возьмём администрирование сайта на себя

Если у вас низкие продажи, клиенты не оставляют заявок и уходят с сайта в считанные секунды 👉 Мы поможем создать вам комплексную систему, проработаем боли вашей целевой аудитории по сегментам, сделаем классный оффер и всё это упакуем в удобный и приятный сайт, чтобы привлечь стабильный поток клиентов и вы забыли о нехватке заказов

Всё ещё сомневаетесь и хотите поближе познакомиться с нами? 類 Переходите на наш сайт - https://lemonstudio.site/

Связь:

[email protected]

+7(953)258-10-37 (Viber,Telegram,WhatsApp)

https://www.instagram.com/lemonstudio.site