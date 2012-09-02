design-departmen

Требуются сотрудники со знанием мебели для удаленной работы. Проектирование и расчет мебельных изделий. На постоянную работу приглашаются сотрудники на должность конструктор-технолог, для расчета и проектирования мебельных изделий. Работа удаленная. З/П от 20000 до 50000 (и выше) К ...