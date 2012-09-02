design-departmen

Сергей design-departmen

 
49 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Требуются сотрудники со знанием мебели для удаленной работы.

Требуются сотрудники со знанием мебели для удаленной работы. Проектирование и расчет мебельных изделий.

На постоянную работу приглашаются сотрудники на должность конструктор-технолог, для расчета и проектирования мебельных изделий.

Работа удаленная. З/П от 20000 до 50000 (и выше)

К проектам требуется следующие приложения:

- Чертежи изделия в программе Autocad

- Документация с деталировкой мебели

- Cпецификация c основной фурнитурой на изделие

Оплата сдельная. Рассматриваются сотрудники из России и стран СНГ.

Условия оговариваются индивидуально в зависимости от качества выполняемой работы.

Заявки на сотрудничество принимаются по электронной почте: [email protected]

AutoCAD

  • Удаленная работа для конструкторов мебели.

    $1000

    Требуются сотрудники со знанием мебели для удаленной работы. Проектирование и расчет мебельных изделий. На постоянную работу приглашаются сотрудники на должность конструктор-технолог, для расчета и проектирования мебельных изделий. Работа удаленная. З/П от 20000 до 50000 (и выше) К ...

    AutoCAD
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад