design-departmen

Требуются сотрудники со знанием мебели для удаленной работы. Проектирование и расчет мебельных изделий. На постоянную работу приглашаются сотрудники на должность конструктор-технолог, для расчета и проектирования мебельных изделий. Работа удаленная. З/П от 20000 до 50000 (и выше) К ...
Требуются сотрудники со знанием мебели для удаленной работы.
Требуются сотрудники со знанием мебели для удаленной работы. Проектирование и расчет мебельных изделий.
На постоянную работу приглашаются сотрудники на должность конструктор-технолог, для расчета и проектирования мебельных изделий.
Работа удаленная. З/П от 20000 до 50000 (и выше)
К проектам требуется следующие приложения:
- Чертежи изделия в программе Autocad
- Документация с деталировкой мебели
- Cпецификация c основной фурнитурой на изделие
Оплата сдельная. Рассматриваются сотрудники из России и стран СНГ.
Условия оговариваются индивидуально в зависимости от качества выполняемой работы.
Заявки на сотрудничество принимаются по электронной почте: [email protected]
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- $10003D-графика7 заявокЗакрыт11 лет назад