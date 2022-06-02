Разработка магазинов, реклама и продвижение.

Занимаюсь разработкой магазинов, рекламой и продвижением.

Более 60 работ в портфолио.

Магазин сразу будет содержать:

-Витрину, Разделение на рубрики и Производителей.

-Поисковый фильтр и характеристики товаров если необходимы, сравнение товаров, а также возможность к одному товару указывать Разновидности (размер, цвет и др.)

-Статистику продаж (всех заявок и заказов), а так же сбор базы клиентов

-Отслеживание источников продаж, интеграция с рекламой и событиями для отслеживания конверсий и ремаркетинга

-Система менеджеров (совместное управление) и групп клиентов, сбор базы клиентов

-Cashback/Бонусы система скидок, Акции с таймером, Избранные товары, А/Б тестинг

-Импорт/Экспорт данных (товаров, категорий, статей)

-Платежные системы Fondy, WayForPay, Liqpay, PrivatBank и другие.

-Cео модули, Отзывы и рейтинги товаров, Доставка, Выбор способа оплаты и Оплата онлайн, Поставщики, Оптовые цены и многое другое (сразу многое, что обычно со временем дорабатывают - реализовано!)

-Бесплатное обновление функционала в дальнейшем.

http://design-n.org/ru/ Мой сайт, портфолио с работами.

Примеры магазинов:

https://bit.ly/3plrLmF - Ювелирка и прочее (+фильтр и автоописания минералов)

https://u.to/3GQgHA - Орехи и сухофрукты.

https://bit.ly/37IZ1OT - Кондиционеры (+фильтр и автоописание про свойства кондиционеров)

https://bit.ly/37JC124 - Гарнитуры Jabra

https://bit.ly/38uDSas - Автотовары (с фильтром по маркам авто)

https://bit.ly/3hjAvqX - Семена (+фильтр и автообновление каталога из 1с)

https://bit.ly/2WEWxe9 - Постельное белье и прочее

https://bit.ly/3piJj2Q - Товары для подводной охоты (без моб версии)

https://bit.ly/3pywm5l - Детская обувь

https://bit.ly/3nNzytf - Наколенники, Бандажи и прочее.

Возможно сотрудничество по настройке рекламы Google в дальнейшем. В том числе и Автоматическая выгрузка товаров на рекламные платформы.

Кроме того возможна настройка шаблонного магазина дешевле (в разы).

Удобная платформа.

Делаю на платформе https://hotlist.biz/ru/