Занимаюсь разработкой магазинов, рекламой и продвижением.
Более 60 работ в портфолио.
Магазин сразу будет содержать:
-Витрину, Разделение на рубрики и Производителей.
-Поисковый фильтр и характеристики товаров если необходимы, сравнение товаров, а также возможность к одному товару указывать Разновидности (размер, цвет и др.)
-Статистику продаж (всех заявок и заказов), а так же сбор базы клиентов
-Отслеживание источников продаж, интеграция с рекламой и событиями для отслеживания конверсий и ремаркетинга
-Система менеджеров (совместное управление) и групп клиентов, сбор базы клиентов
-Cashback/Бонусы система скидок, Акции с таймером, Избранные товары, А/Б тестинг
-Импорт/Экспорт данных (товаров, категорий, статей)
-Платежные системы Fondy, WayForPay, Liqpay, PrivatBank и другие.
-Cео модули, Отзывы и рейтинги товаров, Доставка, Выбор способа оплаты и Оплата онлайн, Поставщики, Оптовые цены и многое другое (сразу многое, что обычно со временем дорабатывают - реализовано!)
-Бесплатное обновление функционала в дальнейшем.
http://design-n.org/ru/ Мой сайт, портфолио с работами.
Примеры магазинов:
https://bit.ly/3plrLmF - Ювелирка и прочее (+фильтр и автоописания минералов)
https://u.to/3GQgHA - Орехи и сухофрукты.
https://bit.ly/37IZ1OT - Кондиционеры (+фильтр и автоописание про свойства кондиционеров)
https://bit.ly/37JC124 - Гарнитуры Jabra
https://bit.ly/38uDSas - Автотовары (с фильтром по маркам авто)
https://bit.ly/3hjAvqX - Семена (+фильтр и автообновление каталога из 1с)
https://bit.ly/2WEWxe9 - Постельное белье и прочее
https://bit.ly/3piJj2Q - Товары для подводной охоты (без моб версии)
https://bit.ly/3pywm5l - Детская обувь
https://bit.ly/3nNzytf - Наколенники, Бандажи и прочее.
Возможно сотрудничество по настройке рекламы Google в дальнейшем. В том числе и Автоматическая выгрузка товаров на рекламные платформы.
Кроме того возможна настройка шаблонного магазина дешевле (в разы).
Удобная платформа.
Делаю на платформе https://hotlist.biz/ru/