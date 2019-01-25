design-stilno

Создаю стильный дизайн лендингов.

Создаю качественный,вызывающий доверие дизайн лендинга.

Считаю, что лендинг должен привлекать много клиентов, и приносить доход

компании. Поэтому постоянно слежу за современными трендами в дизайне.

Вы получите стильный,современный дизайн. Предоставляю файл полностью готовый к верстке. Все слои

подписаны и разбиты на группы.

Как я работаю:

Обговариваем с вами вседетали, через любой удобный мессенджер.

Если все друг друга устраивает – начинаю работать над проектом.

Работаю по Безопаснойсделке или предоплате 30 %

Я делаю прототип повашему ТЗ - Вы его одобряете.

Рисую в цвете дизайн.

Вношу все необходимыпоправки, до полного утверждения..

Вы одобряете дизайн.

Вносите оставшуюсяоплату.

Получаете макет,полностью готовый к верстке.

Обращайтесь. Будурада быть вам полезна.