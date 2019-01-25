design-stilno

Создаю качественный,вызывающий доверие дизайн лендинга.
Считаю, что лендинг должен привлекать много клиентов, и приносить доход
компании. Поэтому постоянно слежу за современными трендами в дизайне.
Вы получите стильный,современный дизайн. Предоставляю файл полностью готовый к верстке. Все слои
подписаны и разбиты на группы.
Как я работаю:
Обговариваем с вами вседетали, через любой удобный мессенджер.
Если все друг друга устраивает – начинаю работать над проектом.
Работаю по Безопаснойсделке или предоплате 30 %
Я делаю прототип повашему ТЗ - Вы его одобряете.
Рисую в цвете дизайн.
Вношу все необходимыпоправки, до полного утверждения..
Вы одобряете дизайн.
Вносите оставшуюсяоплату.
Получаете макет,полностью готовый к верстке.
Обращайтесь. Будурада быть вам полезна.