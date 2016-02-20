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Андрей Крючков design1

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Изготовление Веб сайтов под ключ!

Веб сайты для вашего бизнеса!

  • Разработка сайтов под ключ: (визитки, корпоративные сайты, лэндинги, каталоги, промо).
  • Создание логотипа.
  • Разработка фирменного стиля компании.
  • Создание презентации PDF.
  • Регистрация домена и обеспечение хостингом.
  • Услуги копирайтера.
  • Техническая поддержка всех наших проектов.
Работаем с клиентами по всему миру!

Наши работы смотрите на нашем сайте http://dizainodin.ru/

Портфолио

Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#1693
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#3398
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#4602
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#5527