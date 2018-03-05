Мы предоставляем услуги дизайн интерьера и архитектуры малоэтажных жилых зданий. Проектируем в различных стилевых направлениях современных и классических. Опыт работы в сфере инженерных коммуникаций с использованием высоко технологического оборудования (системы отопления, кондиционирования, автоматизация помещения и т.д.,) Прямые поставки мебели, освещения, электро инсталляции Европейских стран производителей.Выполняем фото реалистичные визуализации в программе 3d max, рабочие чертежи в программе ArchiCad, просчет освещения в программе Dialux. Проекты создает дипломированный инженер-магистр архитектуры с британской аккредитацией. Опытный инженер электрик проектирует слаботочные сети. Менеджер по снабжению занимается подбором отделочного материалов и предметов интерьера.
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