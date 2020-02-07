design4antenna

Разработаем любую антенну, фидерный тракт или устройство СВЧ.

Разработаем для вас почти любую антенну, фидерный тракт или устройство СВЧ. Опыт 12 лет. В портфолио более 50 проектов. Работали с такими компаниями как Роскосмос, МКБ Компас, СтарЛайн, Navis, LG, Лианозовские радары, лаборатория ППШ, Радиофизика и прочими, есть отзывы. Тарифы невысокие, предоплата 30%. Три типа взаимодействия: повременная оплата, эскизный проект+основная часть, сразу основная часть. Оплата арендуемого сервера для вычислений 5200р/мес. КД/3D делаем сами. Измерения на вашем оборудовании или у подрядчика, изготовление у вас или подрядчика. Сопровождение изготовления, измерения, корректировки - отдельные этапы.