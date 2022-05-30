design_by_mari

Адаптивный веб-дизайнер

Я -веб-дизайнер, который помогает бизнесу и людям раскрыть и упаковать личный бренд при помощи сайтов с удобной структурой, завлекающей анимацией и лаконичным стилем. Владею знанием программ Figma и Tilda на высоком уровне, работаю с кодом, знаю основы копирайтинга и маркетинга, нахожу индивидуальный подход к каждому клиенту. Со мной ваш бизнес не останется незамеченным!