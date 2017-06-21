"Большое дело начинается с малого"
Создание дизайна корпоративных сайтов, лендингов, интернет-магазинов, отдельных внутренних страниц.Качественно, точно в срок, индивидуальный подход.
Обработка фотографий:
-профессиональная ретушь методом dodge and burn - от 200р за фотографию
-средняя ретушь: цветокоррекция, исправление ошибок съемки (шум, посторонние предметы, плохое освещение), замена фона, легкая ретушь (пластика, прыщи, пятна, тени) от 100 р за фотографию
-легкая ретушь: цветокоррекция, светокоррекция от 70 р.фото
Возможны скидки на "большие" заказы (от 20 штук)
Ссылка на портфолио - https://drive.google.com/open?id=0B10q2aX9HwRMRzZlN0RhNFBMYkU
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