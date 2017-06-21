design_ta

Татьяна design_ta

 
29 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

"Большое дело начинается с малого"

Создание дизайна корпоративных сайтов, лендингов, интернет-магазинов, отдельных внутренних страниц.Качественно, точно в срок, индивидуальный подход.

Обработка фотографий:

-профессиональная ретушь методом dodge and burn - от 200р за фотографию

-средняя ретушь: цветокоррекция, исправление ошибок съемки (шум, посторонние предметы, плохое освещение), замена фона, легкая ретушь (пластика, прыщи, пятна, тени) от 100 р за фотографию

-легкая ретушь: цветокоррекция, светокоррекция от 70 р.фото

Возможны скидки на "большие" заказы (от 20 штук)

Ссылка на портфолио - https://drive.google.com/open?id=0B10q2aX9HwRMRzZlN0RhNFBMYkU