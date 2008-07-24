designallpic

Ищу удаленную постоянную и разовую работу. :
1 Баннеры (GIF, SWF ( flash ), jpg).
2 Логотипы, товарные знаки, фирменные знаки...
3 Пиксельные рисунки (пиксель арт - pixel art); открытки
и логотипы для мобильных телефонов; иконки (ICO) к программам;
возможно - графика к играм для мобильных телефонов и др...
4 Графические образы, иллюстрации...
5 Веб-дизайн, графический дизайн сайта. Дизайн отдельных элементов сайта -
кнопок, пиктограмм, заставок, Flash- и GIF-анимация.
И другие графические работы.
Знание программ: Corel Draw, Adobe Photoshop, Gif Animator, M. Flash,
Corel Xara и др.
Сайт с моими работами: jpg.fatal.ru
E-mail: [email protected]
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