designallpic

Ищу удаленную постоянную и разовую работу. :

1 Баннеры (GIF, SWF ( flash ), jpg).

2 Логотипы, товарные знаки, фирменные знаки...

3 Пиксельные рисунки (пиксель арт - pixel art); открытки

и логотипы для мобильных телефонов; иконки (ICO) к программам;

возможно - графика к играм для мобильных телефонов и др...

4 Графические образы, иллюстрации...

5 Веб-дизайн, графический дизайн сайта. Дизайн отдельных элементов сайта -

кнопок, пиктограмм, заставок, Flash- и GIF-анимация.

И другие графические работы.

Знание программ: Corel Draw, Adobe Photoshop, Gif Animator, M. Flash,

Corel Xara и др.

Сайт с моими работами: jpg.fatal.ru

E-mail: [email protected]