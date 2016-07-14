Добрый день,
Дизайн-студия «REPLAY» в лице объединенной группы фрилансеров предлагает свои услуги:
1. ВИДЕОРЕКЛАМА
- съемка рекламных роликов (рекламного ролика, рекламы)
- полное изготовление рекламы
- изготовление любых постановочных видероликов
- создание презентационного, корпоративного видео
- производство видоеклипов, музыкальных роликов
- видеосъемка информационного видеоролика
- изготовление видеофильма-портрета
- съемка видеопортфолио
- создание мотивационного, социального ролика
- создание красивого свадебного ролика
- изготовление вирусных роликов
- создание идеи для вирусного ролика
2. ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
- афиши мероприятий
- визитки
- флаеры
- рекламная продукция
- наружняя реклама
- баннеры
- верстка любого макета по тз
3. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
- Создание логотипов
- Создание фирменного стиля компании
4. СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
- сайт-визитка
- корпоративный сайт
- интернет-магазин
Наши преимущества:
1. качество - мы сделаем для Вас интересный, запоминающийся стиль, выгодно выделяющийся на фоне конкурентов и общего "рекламного шума"
2. скорокть- выполнение работы от нескольких часов до 3 дней
3. креативный подход - разработаем и воплатим для Вас интересный, легкий и запоминающийся стиль
- надёжность - в нашем лице Вы приобретаете надежного партнера, заинтересованного в Вашем результате;
- мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можем и делаем классно по цене "доступного", Вы ещё будете нас рекомендовать!