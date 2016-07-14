Есть только ОДИН ШАНС произвести первое впечатление! (с)

Добрый день,

Дизайн-студия «REPLAY» в лице объединенной группы фрилансеров предлагает свои услуги:

1. ВИДЕОРЕКЛАМА

- съемка рекламных роликов (рекламного ролика, рекламы)

- полное изготовление рекламы

- изготовление любых постановочных видероликов

- создание презентационного, корпоративного видео

- производство видоеклипов, музыкальных роликов

- видеосъемка информационного видеоролика

- изготовление видеофильма-портрета

- съемка видеопортфолио

- создание мотивационного, социального ролика

- создание красивого свадебного ролика

- изготовление вирусных роликов

- создание идеи для вирусного ролика

2. ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

- афиши мероприятий

- визитки

- флаеры

- рекламная продукция

- наружняя реклама

- баннеры

- верстка любого макета по тз

3. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

- Создание логотипов

- Создание фирменного стиля компании

4. СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

- сайт-визитка

- корпоративный сайт

- интернет-магазин

Наши преимущества:

1. качество - мы сделаем для Вас интересный, запоминающийся стиль, выгодно выделяющийся на фоне конкурентов и общего "рекламного шума"

2. скорокть- выполнение работы от нескольких часов до 3 дней

3. креативный подход - разработаем и воплатим для Вас интересный, легкий и запоминающийся стиль

- надёжность - в нашем лице Вы приобретаете надежного партнера, заинтересованного в Вашем результате;

- мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можем и делаем классно по цене "доступного", Вы ещё будете нас рекомендовать!