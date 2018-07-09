7 лет стажа+ 6 лет обучения. Векторная графика, иконки, анимация, логотипы, фирменный стиль, полиграфия, баннеры.

Здравствуйте!

Я закончила профильный университет, где проучилась 6 лет на специальность "дизайн".

До этого момента работала в крупных московских фирмах. Стаж работы - 7 лет.

Мои работы отличаются гармоничностью, чувством стиля и уникальностью.

К работе подхожу крайне ответственно и с любовью.

Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW

Специализация:

логотипы и фирменный стиль

дизайн сайтов

разработка обложек соц.сетей (VK, FB, YT, ОК, т.д.

разработка иконок

рисунки и иллюстрации в векторе

полиграфия: дизайн, верстка и допечатная подготовка

брендирование

наружная реклама

расчет стоимости и времени разработки происходит после ознакомления с брифом

работаю по предоплате 50%

внесение не более 3 правок в финальный проект, более 3-х оплачивается отдельно

работаю пн-пт 9.00-18.00