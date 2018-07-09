designer2404

Анастасия designer2404

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
7 лет стажа+ 6 лет обучения. Векторная графика, иконки, анимация, логотипы, фирменный стиль, полиграфия, баннеры.

Здравствуйте!

Я закончила профильный университет, где проучилась 6 лет на специальность "дизайн".

До этого момента работала в крупных московских фирмах. Стаж работы - 7 лет.  

Мои работы отличаются гармоничностью, чувством стиля и уникальностью. 

К работе подхожу крайне ответственно и с любовью.

Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW

Специализация:

  • логотипы и фирменный стиль
  • дизайн сайтов
  • разработка обложек соц.сетей (VK, FB, YT, ОК,  т.д.
  • разработка иконок
  • рисунки и иллюстрации в векторе
  • полиграфия: дизайн, верстка и допечатная подготовка
  • брендирование
  • наружная реклама
Условия:

  • расчет стоимости и времени разработки происходит после ознакомления с брифом
  • работаю по предоплате 50%
  • внесение не более 3 правок в финальный проект, более 3-х оплачивается отдельно
  • работаю пн-пт 9.00-18.00
Мои контакты:Оплата через:
  • WebMoney
  • Tinkoff
Приступим?
Дизайн сайтаInDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Фирменный стиль
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$10/час
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