7 лет стажа+ 6 лет обучения. Векторная графика, иконки, анимация, логотипы, фирменный стиль, полиграфия, баннеры.
Здравствуйте!
Я закончила профильный университет, где проучилась 6 лет на специальность "дизайн".
До этого момента работала в крупных московских фирмах. Стаж работы - 7 лет.
Мои работы отличаются гармоничностью, чувством стиля и уникальностью.
К работе подхожу крайне ответственно и с любовью.
Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW
Специализация:
- логотипы и фирменный стиль
- дизайн сайтов
- разработка обложек соц.сетей (VK, FB, YT, ОК, т.д.
- разработка иконок
- рисунки и иллюстрации в векторе
- полиграфия: дизайн, верстка и допечатная подготовка
- брендирование
- наружная реклама
- расчет стоимости и времени разработки происходит после ознакомления с брифом
- работаю по предоплате 50%
- внесение не более 3 правок в финальный проект, более 3-х оплачивается отдельно
- работаю пн-пт 9.00-18.00
- whatsapp: +79385305434
- e-mail: [email protected]
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Фирменный стиль
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