Дизайнер интерьеров

Предлагаю услуги по дизайну интерьеров.

Специализируюсь на дизайне интерьеров квартир в новостройках, практикую с 2006 года.

Слышу и понимаю заказчика, не навязываю свое мнение, но стараюсь дать правильный совет.

При разработке - учитываю реальность воплощения, прикидываю, советуюсь при необходимости со строителями. Делаю очень понятные чертежи и эскизы - с подробными иллюстрированными пояснениями и своими комментариями, объясняя также и вживую, что к чему.

Работаю в Москве и Подмосковье.

Дизайн-проект будет включать в себя детальные чертежи, 3D эскизы и всё необходимое для комфортного ведения ремонтно-строительных работ на Вашем объекте.

Сотрудничаю также постоянно со строителями (небольшая фирма, с официальным договором и разрешениями, работают на новостройках Москвы, в частности в у такого застройщика, как донстрой).