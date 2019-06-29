designer39

Графический дизайнер (Photoshop, Illustrator)
Ретушь фотографии, изменение фона, цветокоррекция, удаление/добавление водяных знаков и других деталей (удаление морщин, синяков, прыщей, бородавок, родинок, тд.), также изменение пластики (лица, фигуры). Выполняю все пожелания заказчика, касающиеся обработки фото. Время на выполнение заказа – до 4 часов.
Создание логотипов для начинающих компаний/индивидуальных потребностей всех направлений и отраслей. При создании опираюсь на основные факторы компании (направление, название, тп.) Дизайн - внешний вид и общая структура. При отчете даю до 3 вариантов завершенных логотипов. Время на выполнение заказ - до 12 часов.
Дизайн визитной карты.
О себе: начинающий графический дизайнер. Учусь в компьютерной академии.