designerDaria

Проектирование / Веб дизайн B2B, B2C / Графический дизайн
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Опыт работы 8 лет.
Проектирование и адаптивный дизайн интернет магазинов ( B2B / B2C ), онлайн проектов и сервисов.
Веб дизайн промо сайтов и лендингов.
Эффективная диджитал и маркетинг поддержка по разработке web- баннеров.
Создание брендбука компании, ребрендинг, разработка фирменного стиля.
Сотрудничество с крупными компаниями и известными брендами.
Соблюдение дедлайнов, отчетность.
Работаю в:
- Photoshop, Illustrator, Indesign, Animate
- sketch
- moqups
- axure
- invision
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