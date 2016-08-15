designerDaria

Дарья designerDaria

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Проектирование / Веб дизайн B2B, B2C / Графический дизайн

Ознакомьтесь с портфолио https://goo.gl/5YMVFr

Опыт работы 8 лет.

Проектирование и адаптивный дизайн интернет магазинов ( B2B / B2C ), онлайн проектов и сервисов. 

Веб дизайн промо сайтов и лендингов.

Эффективная диджитал и маркетинг поддержка по разработке web- баннеров.

Создание брендбука компании, ребрендинг, разработка фирменного стиля.

Сотрудничество с крупными компаниями и известными брендами.

Соблюдение дедлайнов, отчетность.

Работаю в:

- Photoshop, Illustrator, Indesign, Animate

-  sketch

-  moqups 

-  axure

- invision