designer_007

Профессиональный дизайн логотипов
Опыт: 10+ лет
Компетенции: Дизайн айдентики
Технологии: Illustrator, Photoshop
Для заказчика
1. Логотип рисуется согласно заполненному «Брифу на разработку логотипа».
2. Подготавливается три варианта логотипа для демонстрации .
3. Для каждого варианта оформляется презентация
4. Разработка трех вариантов логотипа занимает не более 3 дней.
5. После выбора одного из вариантов, при необходимости, вносятся правки в выбранный вариант.
6. Предусмотрено две итерации правок.
7. После полного утверждения, подготавливаются исходные файлы для передачи заказчику. К ним относятся все версии логотипа (основной вариант, черно-белый и т. д. ) в форматах AI и PSD в цветовом режиме CMYK