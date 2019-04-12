designer_007

Профессиональный дизайн логотипов

Опыт: 10+ лет

Компетенции: Дизайн айдентики

Технологии: Illustrator, Photoshop

Для заказчика

1. Логотип рисуется согласно заполненному «Брифу на разработку логотипа».

https://goo.gl/jK59Bp

2. Подготавливается три варианта логотипа для демонстрации .

3. Для каждого варианта оформляется презентация

4. Разработка трех вариантов логотипа занимает не более 3 дней.

5. После выбора одного из вариантов, при необходимости, вносятся правки в выбранный вариант.

6. Предусмотрено две итерации правок.

7. После полного утверждения, подготавливаются исходные файлы для передачи заказчику. К ним относятся все версии логотипа (основной вариант, черно-белый и т. д. ) в форматах AI и PSD в цветовом режиме CMYK