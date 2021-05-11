designer_azamat

АЗАМАТ / ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР

Меня зовут Азамат.

Я художник и дизайнер-самоучка. Занимаюсь дизайном 6 лет, а рисованием с детства.

С 2016 года собираю свое портфолио, где находятся мои рисунки и арты.

В 2020 году я начал заниматься фрилансом. Так же в этом же году я стал ценным работником для одного бизнес-блогера. Я оформлял (до сих пор продолжаю оформлять) его инстаграм-аккаунт своими артами и постами.

В 2021 году, то есть в нынешнем году, меня заметили музыканты. Некоторые из них стали постоянными клиентами. Так же меня заметил один молодой режиссер, который снял 2 короткометражных фильма. Все эти мои работы вы можете найти у меня в портфолио.