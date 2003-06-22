Создание крутого дизайна для вашего сайта!

Приветствую!

Вы попали на страницу к начинающему веб-дизайнеру.

Я безумно люблю делать красивый дизайн сайтов и баннеров. Несмотря на то, что я начинающий,

у меня много теоретических знаний, а также бесценной практики :) Я легко обучаюсь и стремлюсь к своим целям!

Люблю веб-разработку в целом. В данный момент параллельно изучаю вёрстку с использованием последних технологий.

Увлекаюсь написанием статей на эту тему. Вот последняя из них: https://vk.com/@k1flar-flexbox-css

Для меня самое главное — творить, реализовывать задачи в яркие и красочные идеи, максимально творчески подходя к ним.

——————————————————————————————

Работая со мной вы получаете:

— Гарантию на ожидаемый результат и даже лучше! Ведь каждый шаг проделанной работы обговаривается с заказчиком.

Для меня особенно важно, чтобы всё было так, как нравится именно вам.

— Личную консультацию. Те вещи, которые будут непонятны, будут без проблем чётко и понятно объяснены.

— Выполнение работы в обговариваемые сроки.

— Экономию денег. Вы платите за конкретно поставленную задачу.

——————————————————————————————

Мои основные специализации:

+ Веб-дизайн

+ Создание рекламных баннеров

——————————————————————————————

Инструменты:

– Adobe Photoshop

– Figma

——————————————————————————————

Свяжитесь со мной прямо сейчас! Отвечу в любое время

Вконтакте | https://vk.com/designer_davydov

Whatsapp | +7 (950) 906-31-40

Telegram | https://t.me/designer_davydov

Почта | [email protected]

Instagram | https://www.instagram.com/designer_davydov