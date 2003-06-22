Денис Давыдов designer_davydovdesigner_davydov
Приветствую!
Вы попали на страницу к начинающему веб-дизайнеру.
Я безумно люблю делать красивый дизайн сайтов и баннеров. Несмотря на то, что я начинающий,
у меня много теоретических знаний, а также бесценной практики :) Я легко обучаюсь и стремлюсь к своим целям!
Люблю веб-разработку в целом. В данный момент параллельно изучаю вёрстку с использованием последних технологий.
Увлекаюсь написанием статей на эту тему. Вот последняя из них: https://vk.com/@k1flar-flexbox-css
Для меня самое главное — творить, реализовывать задачи в яркие и красочные идеи, максимально творчески подходя к ним.
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Работая со мной вы получаете:
— Гарантию на ожидаемый результат и даже лучше! Ведь каждый шаг проделанной работы обговаривается с заказчиком.
Для меня особенно важно, чтобы всё было так, как нравится именно вам.
— Личную консультацию. Те вещи, которые будут непонятны, будут без проблем чётко и понятно объяснены.
— Выполнение работы в обговариваемые сроки.
— Экономию денег. Вы платите за конкретно поставленную задачу.
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Мои основные специализации:
+ Веб-дизайн
+ Создание рекламных баннеров
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Инструменты:
– Adobe Photoshop
– Figma
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Свяжитесь со мной прямо сейчас! Отвечу в любое время
Вконтакте | https://vk.com/designer_davydov
Whatsapp | +7 (950) 906-31-40
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Почта | [email protected]
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