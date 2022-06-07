designer_dolgova

Помогу Вам выделиться на фоне остальных брендов! Создам современный и качественный логотип.

Привет, меня зовут Алина. Я графический дизайнер.

Моя задача — создать комфортные условия для нашей совместной работы) Специализируюсь на логотипах и инфографике для маркетплейсов (Wildberries, Ozon). Также, я разрабатываю брендбуки — руководство по использованию фирменного стиля. Буду полезна компаниям, которые хотят создать свой уникальный фирменный логотип или обновить старый.