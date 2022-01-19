Делаю дизайн просто, понятно для людей!

Привет, меня зовут Екатерина Фокина я эксперт в дизайне/арт-директор/senior ux/ui дизайнер. Общий опыт более 16 лет. Последние 4 года 90% времени уделяю проектам по ux/ui и веб-дизайну сайтов и сложным интерфейсам для инженеров. 10% времени созданию логотипов и брендинга компанию.

Каждые пол года повышаю свою квалификацию, слежу за тенденциями в мире дизайна, веб-разработки, маркетинга. Обучаю веб-дизайну с нуля до PRO, провожу интенсивы для дизайнеров junior-middle. Создала закрытый клуб для дизайнеров, веду индивидуальное наставничество.

Помогаю бизнесу получить именно то, что нужно им и их целевой аудитории. Не навязывают лишние услуги. Работаю быстро и качественно. Проверяю каждый пиксель.

99% моих клиентов это партнеры и приходят ко мне через сарафанное радио. Они доверяют мне и моему подходу и регламенту работы. Поэтому знают, что я все выполню все точно в срок, буду на связи и не вмешиваются в процесс.

Я всегда на связи, даже когда проект закончен, потому что, если у вас есть свой программист/верстальщик/менеджер, то вопрос по макету/дизайну лучше он задаст мне, а не вам.

Мне важно реализовать проекты по высшему сервису, быстро и давать нужный результат. Поэтому всегда открыта честной обратной связи.

Если в проект нужен будет, какие-то другие специалисты, например, менеджер проектов, маркетолог, смм и другие они у меня есть!

Возьму организацию и проект под свою ответственность или отдам вас в руки своих специалистов, если нужно оптимизировать бюджет.

Создаю дизайн просто и понятно для решения запросов вашей ЦА и получения вашего бизнеса прибыли.

Индивидуальный НЕ шаблонный подход к задачам.

С Уважением, Екатерина. Открыта к новым проектам и задачам.