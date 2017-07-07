designer_juliya

Юлия designer_juliya

 
31 годРоссия/Астрахань
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Добро пожаловать!

Имею высшее образование по специальности "Дизайн".

 Работаю в программах Corel Draw и Photoshop. Помимо графических программ, нравится работать руками :)

Предпочитаю работать по предоплате. Со своей стороны гарантирую 100% выполнение заказа, от Вас ожидаю доверия и понимания :) Охотно иду навстречу, открыта новым знакомствам и идеям. Буду рада продолжительному сотрудничеству!

Обращайтесь!! :)

Photoshop
Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга