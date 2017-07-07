Добро пожаловать!
Имею высшее образование по специальности "Дизайн".
Работаю в программах Corel Draw и Photoshop. Помимо графических программ, нравится работать руками :)
Предпочитаю работать по предоплате. Со своей стороны гарантирую 100% выполнение заказа, от Вас ожидаю доверия и понимания :) Охотно иду навстречу, открыта новым знакомствам и идеям. Буду рада продолжительному сотрудничеству!
Обращайтесь!! :)
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Портфолио
- Для Артема Толкачева188 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга