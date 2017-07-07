Добро пожаловать!

Имею высшее образование по специальности "Дизайн".

Работаю в программах Corel Draw и Photoshop. Помимо графических программ, нравится работать руками :)

Предпочитаю работать по предоплате. Со своей стороны гарантирую 100% выполнение заказа, от Вас ожидаю доверия и понимания :) Охотно иду навстречу, открыта новым знакомствам и идеям. Буду рада продолжительному сотрудничеству!

Обращайтесь!! :)