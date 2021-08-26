designer_shooter

UX/UI, logo, graphic designer

Более 3 лет опыта работы графическим дизайнером и веб-дизайнером (UX / UI). В своей работе я всегда стараюсь сосредоточиться на проекте. Моя цель - создать дизайнерский продукт, который приведет компанию к признанию. Каждый день своей жизни я стараюсь находить новые интересные техники и направления в графическом дизайне. Я всегда учусь и развиваю свои дизайнерские навыки