Графический дизайнер Валентина

Всем привет! Меня зовут Валентина и я графический дизайнер. Я прошла сертифицированные курсы по дизайну и помимо сертификата, я обладаю необходимыми знаниями для создания качественной продукции, которая сделает Ваш бизнес успешным и узнаваемым. Я ответственный, старательный и честный человек и от своих будущих партнеров жду того же. Надеюсь на плодотворное и успешное сотрудничество.