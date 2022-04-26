Меня зовут Анна, я веб-дизайнер на платформе Tilda. Cоздаю сайты под ключ любой сложности. К каждому проекту подхожу со всей ответственностью и вовлеченностью. Работаю с готовыми блоками платформы, а также создаю уникальные с собственным дизайном.
Окончила курс "Веб-дизайнер на Тильде" в Школе дизайна Elizart. Считаю, что сайт должен выполнять поставленные задачи, быть удобен и эстетичен. Каждый свой день я посвящаю любимому делу: слежу за трендами, обучаюсь, смотрю видео и читаю статьи.
Профессиональные навыки:
• Разработка макета, дизайна сайта в Figma
• Cоздаю сайты на Tilda
• Настраиваю аналитику
• Адаптивная верстка на платформе Тильда
• Подключаю платежные системы
• Настраиваю домен
• Создание страницы 404
• Подключение формы обратной связи
• Оптимизирую сайты под поисковые системы
Дополнительная информация
• Базовые знания HTML, CSS, изучаю Ui Kit.
• Знание Битрикс24, WordPress, Tilda.
• Ответственно отношусь к рабочим процессам.
• Соблюдаю дедлайны
• Консультирую по вопросам SEO-оптимизации
Подробное описание, что входит в стоимость услуг по созданию сайтов, условия сотрудничества, а также портфолио моих работ можно посмотреть на
моём сайте-визитке – http://designeranna.tilda.ws/
Портфолио
- Cайт для фотостудии Leonardo7 просмотров