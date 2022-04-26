Веб дизайнер на Tilda

Меня зовут Анна, я веб-дизайнер на платформе Tilda. Cоздаю сайты под ключ любой сложности. К каждому проекту подхожу со всей ответственностью и вовлеченностью. Работаю с готовыми блоками платформы, а также создаю уникальные с собственным дизайном.

Окончила курс "Веб-дизайнер на Тильде" в Школе дизайна Elizart. Считаю, что сайт должен выполнять поставленные задачи, быть удобен и эстетичен. Каждый свой день я посвящаю любимому делу: слежу за трендами, обучаюсь, смотрю видео и читаю статьи.

Профессиональные навыки:

• Разработка макета, дизайна сайта в Figma

• Cоздаю сайты на Tilda

• Настраиваю аналитику

• Адаптивная верстка на платформе Тильда

• Подключаю платежные системы

• Настраиваю домен

• Создание страницы 404

• Подключение формы обратной связи

• Оптимизирую сайты под поисковые системы

Дополнительная информация

• Базовые знания HTML, CSS, изучаю Ui Kit.

• Знание Битрикс24, WordPress, Tilda.

• Ответственно отношусь к рабочим процессам.

• Соблюдаю дедлайны

• Консультирую по вопросам SEO-оптимизации

Подробное описание, что входит в стоимость услуг по созданию сайтов, условия сотрудничества, а также портфолио моих работ можно посмотреть на

моём сайте-визитке – http://designeranna.tilda.ws/