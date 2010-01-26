Оксана designerkadesignerka
41 годУкраина/Каменец-Подольский
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник-Дизайнер
Качественный графический дизайн:
- разработка логотипа;
- визитки, флаеры, календарики;
- наклейки, этикетки;
- плакаты, афиши;
- наружная реклама;
- векторизация изображения;
- рисунки, иллюстрации
Портфолио
- Флаеры257 просмотров
- Флаер238 просмотров
- Логотип269 просмотров
- Афиша256 просмотров
- Плакат205 просмотров
- Лифлет202 просмотра
- Стенд200 просмотров
- Фотообои для кинотеатра311 просмотров
- Визитка194 просмотра
- Рисунок. Карандаш240 просмотров
- Акварель192 просмотра
- Натюрморт. Акварель222 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Все хорошо, проблем не было.
Ответный отзыв
С Максимом приятно работать. Хороший адекватный заказчик. Четко знает чего хочет. По оплате никаких задержек. Непредусмотренные правки были дополнительно оплачены.
$11
10 баллов
9 лет назад
Все здорово, спасибо) быстро, качественно. Рекомендую. Буду продолжать работать с Оксаной.
Ответный отзыв
Только хорошие впечатления от сотрудничества. Задача была поставлена четко. Оплата своевременная. Рекомендую как ответственного заказчика.
$20
10 баллов
10 лет назад
Наивысший балл за работу по созданию флага и транспаранта для нашей организации! В работе с Оксаной ощущалось это - "высшее художественное образование", и это - "опыт работы в полиграфии 7 лет", а еще Человеческий подход к делу, трепет и искреннее желание помочь. И это все с четкой пунктуальностью и ответственностью. Полагаю, Оксана является примером того, как должен работать фрилансер. С этого дня, Оксана, я ваш постоянный клиент. ;)
Ответный отзыв
Только хорошие впечатления от сотрудничества. Задача была поставлена четко. Оплата своевременная. Рекомендую как ответственного заказчика.
$20
10 баллов
10 лет назад
Работа сделана четко в срок, все по поставленным мною требованиям. Все правки, доработки и пожелания были обсуждены и сделаны сразу же без разговоров. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, адекватное общение, своевременная оплата. Ответственный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
$15
10 баллов
14 лет назад
Все сделано быстро и качественно. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Не первый раз выполняю проект для Сергея. Только хорошие впечатления от сотрудничества. Задача ставится четко. Оплата всегда в срок.
Логотипы и Знаки
6 отзывов
от $20
от 2 дней
#188
Фирменный стиль
4 отзыва
от $50
от 5 дней
#55
Верстка полиграфии
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#103
Наружная реклама
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#82
Дизайн продукции
2 отзыва
от $20
от 2 дней
#107