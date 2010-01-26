Наивысший балл за работу по созданию флага и транспаранта для нашей организации! В работе с Оксаной ощущалось это - "высшее художественное образование", и это - "опыт работы в полиграфии 7 лет", а еще Человеческий подход к делу, трепет и искреннее желание помочь. И это все с четкой пунктуальностью и ответственностью. Полагаю, Оксана является примером того, как должен работать фрилансер. С этого дня, Оксана, я ваш постоянный клиент. ;)