designerka

Оксана designerka

 
41 годУкраина/Каменец-Подольский
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник-Дизайнер

Качественный графический дизайн:

- разработка логотипа;

- визитки, флаеры, календарики;

- наклейки, этикетки;

- плакаты, афиши;

- наружная реклама;

- векторизация изображения;

- рисунки, иллюстрации

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Maximsomov
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Создать дизайн рекламного объявления.
Все хорошо, проблем не было.
С Максимом приятно работать. Хороший адекватный заказчик. Четко знает чего хочет. По оплате никаких задержек. Непредусмотренные правки были дополнительно оплачены.
Ответный отзыв
PGpromo
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Логотип из JPEG в CDR
Все здорово, спасибо) быстро, качественно. Рекомендую. Буду продолжать работать с Оксаной.
Только хорошие впечатления от сотрудничества. Задача была поставлена четко. Оплата своевременная. Рекомендую как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
inmillioner
Денис 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Разработать дизайн флага
Наивысший балл за работу по созданию флага и транспаранта для нашей организации! В работе с Оксаной ощущалось это - "высшее художественное образование", и это - "опыт работы в полиграфии 7 лет", а еще Человеческий подход к делу, трепет и искреннее желание помочь. И это все с четкой пунктуальностью и ответственностью. Полагаю, Оксана является примером того, как должен работать фрилансер. С этого дня, Оксана, я ваш постоянный клиент. ;)
Только хорошие впечатления от сотрудничества. Задача была поставлена четко. Оплата своевременная. Рекомендую как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
lev-perlovich
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать прессвол
Работа сделана четко в срок, все по поставленным мною требованиям. Все правки, доработки и пожелания были обсуждены и сделаны сразу же без разговоров. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!
Четко поставленная задача, адекватное общение, своевременная оплата. Ответственный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
gcb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать Дисконтную карту
Все сделано быстро и качественно. Рад сотрудничеству!
Не первый раз выполняю проект для Сергея. Только хорошие впечатления от сотрудничества. Задача ставится четко. Оплата всегда в срок.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
6 отзывов
от $20
от 2 дней
#188
Фирменный стиль
4 отзыва
от $50
от 5 дней
#55
Верстка полиграфии
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#103
Наружная реклама
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#82
Дизайн продукции
2 отзыва
от $20
от 2 дней
#107