Спроектирую функциональное и гармоничное пространство, а также помогу воплотить в жизнь интерьер вашей мечты.

Здравствуйте!

Я дизайнер интерьера. Занимаюсь проектированием жилых (квартиры и частные дома) и общественных интерьеров (магазины, бутики, салоны красоты) более 5 лет. Имею высшее образование по специальности дизайн и проектирование.

Предлагаю услуги по разработке дизайн проектов. Работа будет построена таким образом, чтобы полностью воплотить представление о Вашем интерьере. Вы получите функциональное и гармоничное пространство, которое соответствует именно Вам.