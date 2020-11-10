designermiheev

Здравствуйте,меня зовут Николай.Я веб дизайнер.
Дизайн лендингов и промо-сайтов
Дизайн интернет-магазинов
Дизайн корпоративных сайтов
Дизайн мобильных приложений
Проектирование интерфейсов и UX/UI
Дизайн баннеров, билбордов
Понимание принципов юзабилити
Применение принципов информационного дизайна
Проектирование персонажей
Проектирование пользовательских сценарев
Создание вайрфреймов
Создание интерактивных прототипов
Создание и масштабирование UI-китов
Создание адаптивного дизайна
Подготовка макета для верстки
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