designermiheev

Николай designermiheev

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Здравствуйте,меня зовут Николай.Я веб дизайнер.

Дизайн лендингов и промо-сайтов

Дизайн интернет-магазинов

Дизайн корпоративных сайтов

Дизайн мобильных приложений

Проектирование интерфейсов и UX/UI

Дизайн баннеров, билбордов

Понимание принципов юзабилити

Применение принципов информационного дизайна

Проектирование персонажей

Проектирование пользовательских сценарев

Создание вайрфреймов

Создание интерактивных прототипов

Создание и масштабирование UI-китов

Создание адаптивного дизайна

Подготовка макета для верстки