Привет, я Дарья - UI/UX дизайнер.

Я Дарья, UI/UX дизайнер.

Моя мета - створювати функціональний та зрозумілий користувачеві дизайн.

Мій досвід включає роботу, де я розробляю інтерфейс користувача, створюю візуальні концепції та дизайни, які є не лише естетично привабливими, але й зрозумілими користувачам.

В роботу входить: Landing page, Багатосторінкові сайти, Рекламні креативи. Адаптація під ПК, планшетну та мобільну версії сайту.

Я впевнена, що хороший дизайн повинен бути не тільки красивим, але і функціональним.

Мій підхід до UX-дизайну полягає в тому, щоб інтерфейс був простим і зрозумілим, щоб користувачі могли швидко й легко знаходити потрібну інформацію та виконувати завдання.

Крім того, я вивчаю нові технології та техніки, щоб покращити свої навички та бути в курсі останніх тенденцій дизайну.

Інструменти: Figma

Актуальне ПОРТФОЛІО:

https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME

Контакти для зв'язку зі мною:

Інстаграм: https://instagram.com/daria_.melnykova777?igshid=MTNiYzNiMzkwZA==

Телеграм: @Daria_uiux