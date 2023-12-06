Я Дарья, UI/UX дизайнер.
Моя мета - створювати функціональний та зрозумілий користувачеві дизайн.
Мій досвід включає роботу, де я розробляю інтерфейс користувача, створюю візуальні концепції та дизайни, які є не лише естетично привабливими, але й зрозумілими користувачам.
В роботу входить: Landing page, Багатосторінкові сайти, Рекламні креативи. Адаптація під ПК, планшетну та мобільну версії сайту.
Я впевнена, що хороший дизайн повинен бути не тільки красивим, але і функціональним.
Мій підхід до UX-дизайну полягає в тому, щоб інтерфейс був простим і зрозумілим, щоб користувачі могли швидко й легко знаходити потрібну інформацію та виконувати завдання.
Крім того, я вивчаю нові технології та техніки, щоб покращити свої навички та бути в курсі останніх тенденцій дизайну.
Інструменти: Figma
Актуальне ПОРТФОЛІО:
https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME
Контакти для зв'язку зі мною:
Інстаграм: https://instagram.com/daria_.melnykova777?igshid=MTNiYzNiMzkwZA==
Телеграм: @Daria_uiux
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