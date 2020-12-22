designfluffycat

Наполнение и администрирование сайтов от специалиста с большим опытом

Имею большой опыт администрирования и наполнения сайта, знаю основы продвижения и маркетинга. Имею техническое и психологическое образование.

Работала контент-менеджером, помощником SEO-специалиста, копирайтером и маркетологом в сферах: системная интеграция (datatel-ural.ru ), продажа мебели и дверей (alfamart24.ru), продажа светильников и кафеля (kafel-online.ru, svetoroom.ru), интернет-магазин продуктов питания (vgastronom.ru), автотовары (akenergy.ru), детские товары (Дочки-сыночки, Совенок).

Знакома с 1С-Битрикс, Битрикс24, Wordpress, ABCP. Хорошо знаю Excel и 1С. Основы HTML, CSS.

Основные навыки:

- наполнение сайтов контентом

- техническая часть сайтов: настройки, перенос сайта, домен и т.д.

- разработка баннеров, листовок, визиток, открыток (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw)

- перерисовка растровых изображений в векторные

- написание описаний, новостей, статей

- e-mail-рассылки

Быстро учусь, трудолюбива, ответственна.

Начинающий иллюстратор и веб-дизайнер, прохожу обучение.