designfluffycat

Анастасия designfluffycatdesignfluffycat
Имею большой опыт администрирования и наполнения сайта, знаю основы продвижения и маркетинга. Имею техническое и психологическое образование.
Работала контент-менеджером, помощником SEO-специалиста, копирайтером и маркетологом в сферах: системная интеграция (datatel-ural.ru ), продажа мебели и дверей (alfamart24.ru), продажа светильников и кафеля (kafel-online.ru, svetoroom.ru), интернет-магазин продуктов питания (vgastronom.ru), автотовары (akenergy.ru), детские товары (Дочки-сыночки, Совенок).
Знакома с 1С-Битрикс, Битрикс24, Wordpress, ABCP. Хорошо знаю Excel и 1С. Основы HTML, CSS.
Основные навыки:
- наполнение сайтов контентом
- техническая часть сайтов: настройки, перенос сайта, домен и т.д.
- разработка баннеров, листовок, визиток, открыток (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw)
- перерисовка растровых изображений в векторные
- написание описаний, новостей, статей
- e-mail-рассылки
Быстро учусь, трудолюбива, ответственна.
Начинающий иллюстратор и веб-дизайнер, прохожу обучение.