designgolub

Я — веб-дизайнер, frontend-разработчик и главный дизайнер маркетинг агентства RESONANCE Участвую в развитии перспективных стартапов в области высоких

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Figma, Photoshop, Illustrator)

- Верстка & Frontend (Tilda, Битрикс 24, Word Press, Creatium)

- Интеграция

- Полная поисковая оптимизация проекта

- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords

Мои специализации:

- Веб-дизайн

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ (Tilda, Word Press, bitrix24, Creatium)

- Интернет Магазины

- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

- Настройка Я.Директ, Google Adwords

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

«Жизнь дизайнера – постоянная борьба. Борьба с уродством. Точно так же, как врач борется с болезнью. Для нас визуальная болезнь – это то, что мы имеем вокруг себя, и то, что мы пытаемся сделать – это, так или иначе, вылечить окружение с помощью дизайна».

Что для меня главное в моей работе?

Самое главное для меня создавать ценность.

Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.