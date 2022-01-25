designgolub

Мои навыки:
- Веб-дизайн (Figma, Photoshop, Illustrator)
- Верстка & Frontend (Tilda, Битрикс 24, Word Press, Creatium)
- Интеграция
- Полная поисковая оптимизация проекта
- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords
Мои специализации:
- Веб-дизайн
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ (Tilda, Word Press, bitrix24, Creatium)
- Интернет Магазины
- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)
- Настройка Я.Директ, Google Adwords
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
«Жизнь дизайнера – постоянная борьба. Борьба с уродством. Точно так же, как врач борется с болезнью. Для нас визуальная болезнь – это то, что мы имеем вокруг себя, и то, что мы пытаемся сделать – это, так или иначе, вылечить окружение с помощью дизайна».
Что для меня главное в моей работе?
Самое главное для меня создавать ценность.
Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.