designmisha

Михаил

Здравствуйте! ?? Меня зовут Михаил, я графический дизайнер.

Cпециализируюсь в создании логотипов, фирменных стилей, оформлении баннеров, постов для социальных сетей, презентаций, карточек товаров для маркетплейсов ?? Мои основные цели во время работы - индивидуальный подход к каждому заказчику, учёт всех пожеланий и качество готового продукта ?? Использую программы Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и Figma, в конце работы отправляю все необходимые файлы ?? Из полезных навыков - владею английским на уровне С1, работал с иностранными компаниями Люблю своё дело и всегда рад сотрудничеству с вами! ??