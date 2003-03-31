designnastya

Дизайн сайтов и инфопродуктов

Здравствуйте!

Меня зовут Анастасия и я ui/ux дизайнер. Живу в Украине, учусь на маркетолога, увлекаюсь fashion-индустрией.

Веб-дизайном занимаюсь не так давно. Я прошла качественное обучение по веб- и графическому дизайну, а как у маркетолога, у меня есть фишки, которые проведут вашего клиента от логотипа до кнопки "Купить" за руку.

Заинтриговала? Приоткрою вам занавес:

сайт делаю не для себя, и даже не для вас, а для вашей целевой аудитории;

цвет подберу не по красоте, а по характеру продукта/товара и тд;

клиент должен видеть в первую очередь не дизайн, а свой продукт/услугу/товар поданный в лучшем свете...

Остальное увидите на своём сайте.

Если вам нужно оформить инфо-продукт, welcome!

В первую очередь, информация будет удобной к прочтению и структурированной. А дизайн будет её красиво преподносить и отображать её характер,

не отвлекать от смысла а дополнять его.

Я оформляю не только гайды, чек листы, но и презентации, трекеры привычек, расписания, сертификаты и все сопутствующие материалы на курсах.

Жду сотрудничества с вами!