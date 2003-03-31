designnastya

Анастасия Сницаренко designnastyadesignnastya
Здравствуйте!
Меня зовут Анастасия и я ui/ux дизайнер. Живу в Украине, учусь на маркетолога, увлекаюсь fashion-индустрией.
Веб-дизайном занимаюсь не так давно. Я прошла качественное обучение по веб- и графическому дизайну, а как у маркетолога, у меня есть фишки, которые проведут вашего клиента от логотипа до кнопки "Купить" за руку.
Заинтриговала? Приоткрою вам занавес:
- сайт делаю не для себя, и даже не для вас, а для вашей целевой аудитории;
- цвет подберу не по красоте, а по характеру продукта/товара и тд;
- клиент должен видеть в первую очередь не дизайн, а свой продукт/услугу/товар поданный в лучшем свете...
Если вам нужно оформить инфо-продукт, welcome!
В первую очередь, информация будет удобной к прочтению и структурированной. А дизайн будет её красиво преподносить и отображать её характер,
не отвлекать от смысла а дополнять его.
Я оформляю не только гайды, чек листы, но и презентации, трекеры привычек, расписания, сертификаты и все сопутствующие материалы на курсах.
Жду сотрудничества с вами!