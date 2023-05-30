Сайты, презентации, дизайн для соцсетей и рекламы.

Веб-дизайнер. Создаю аккуратный дизайн, соблюдая принципы баланса, контраста и повторения.

Чем я занимаюсь

1. Создание баннеров для рекламы и соцсетей

2. Создание презентаций

3. Создание гайдов, чек-листов, сертификатов

4. Вёрстка готовых макетов

5. Одностраничный сайт

Цена: от 10 тыс. руб.

Срок: 7-14 дней

6. Многостраничный сайт

Цена: от 20 тыс. руб.

Срок: 20-30 дней.

7. Интернет-магазин

Цена: от 25 тыс. руб.

Срок: 30-40 дней.

Организация работы

• Внимательно отношусь к соблюдению сроков реализации проекта.

• После завершения каждого этапа разработки проверяю работу по чек-листам, чтобы не забыть и не упустить ничего важного.

• Самозанятая. Работаю с физическими лицами. Работаю по договору с ИП и ООО. Предоставляю необходимые документы: счета, чеки, акты выполненных работ.