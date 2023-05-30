Веб-дизайнер. Создаю аккуратный дизайн, соблюдая принципы баланса, контраста и повторения.
Чем я занимаюсь
1. Создание баннеров для рекламы и соцсетей
2. Создание презентаций
3. Создание гайдов, чек-листов, сертификатов
4. Вёрстка готовых макетов
5. Одностраничный сайт
Цена: от 10 тыс. руб.
Срок: 7-14 дней
6. Многостраничный сайт
Цена: от 20 тыс. руб.
Срок: 20-30 дней.
7. Интернет-магазин
Цена: от 25 тыс. руб.
Срок: 30-40 дней.
Организация работы
• Внимательно отношусь к соблюдению сроков реализации проекта.
• После завершения каждого этапа разработки проверяю работу по чек-листам, чтобы не забыть и не упустить ничего важного.
• Самозанятая. Работаю с физическими лицами. Работаю по договору с ИП и ООО. Предоставляю необходимые документы: счета, чеки, акты выполненных работ.
Портфолио
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- Рекламные креативы для телеграма1 просмотр
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