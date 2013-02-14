Фотограф, Дизайнер,Веб-дизайнер,Графический дизайн, Полиграфия,

о себе:)

Дополнительная информация

Я — профессиональный дизайнер. Специализируюсь на дизайне любой сложности, разработке логотипов и фирменного стиляx.

(Образование Высшее Дизайнерское.)

| Что умею:

- рисую от руки, и на планшете

- фотографирую в разных стилях

- графический дизайн ( фирменный стиль,логотипы, баннеры, и.д)

- верстка, полиграфия

- обработка видио

- обработка фотографии

| Как работаю:

Непосредственно с заказчиком или с понимающим представителем. Работаю качественно, и по возможности быстро. Хотите узнать обо мне больше? http://designspb.wix.com/portfolio

| С кем в команде:

Работаю как одна, так и в команде, если того требует конкретный проект .

Продолжительное время продуктивно сотрудничаю с различными проектами- агентствами и студиями дизайна

http://looknews.wix.com/design-studio