о себе:)
Дополнительная информация
Я — профессиональный дизайнер. Специализируюсь на дизайне любой сложности, разработке логотипов и фирменного стиляx.
(Образование Высшее Дизайнерское.)
| Что умею:
- рисую от руки, и на планшете
- фотографирую в разных стилях
- графический дизайн ( фирменный стиль,логотипы, баннеры, и.д)
- верстка, полиграфия
- обработка видио
- обработка фотографии
| Как работаю:
Непосредственно с заказчиком или с понимающим представителем. Работаю качественно, и по возможности быстро. Хотите узнать обо мне больше? http://designspb.wix.com/portfolio
| С кем в команде:
Работаю как одна, так и в команде, если того требует конкретный проект .
Продолжительное время продуктивно сотрудничаю с различными проектами- агентствами и студиями дизайна