designwarmvision

Юлия designwarmvision

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайнер интерьеров

Здравствуйте, меня зовут Юлия. 

Я занимаюсь дизайном интерьеров совместно с комплексным проектированием инженерных коммуникаций.  

Design by Warm Vision – это "теплый взгляд" на создаваемое пространство интерьера с учетом удобства и функциональности инженерных технологий.  

Главная задача – создание интерьера, в котором захочется проводить частичку своей жизни.  

Комфорт, эстетика, удобство и легкость, лаконичность форм. 

Индивидуальный подход к каждому Заказчику. 

Дизайн жилых и общественных интерьеров совместно с проектированием инженерных коммуникаций 

Разработка дизайна жилых и общественных интерьеров (3D визуализация и рабочие чертежи) 

Комплексное проектирование инженерных коммуникаций (вентиляция, отопление, кондиционирование, котельные). 

Комплектация отделочных материалов и мебели. 

Строительство "дом под ключ". 

Стоимость дизайн-проекта жилого интерьера 1000 руб./кв.м. 

Стоимость дизайн-проекта общественного интерьера 800 руб./кв.м. 

Буду рада сотрудничеству! 

[email protected] 

+7-912-257-65-23 

warmvision.houzz.ru 

instagram: design_by_warm_vision