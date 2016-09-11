designwarmvision

Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Я занимаюсь дизайном интерьеров совместно с комплексным проектированием инженерных коммуникаций.
Design by Warm Vision – это "теплый взгляд" на создаваемое пространство интерьера с учетом удобства и функциональности инженерных технологий.
Главная задача – создание интерьера, в котором захочется проводить частичку своей жизни.
Комфорт, эстетика, удобство и легкость, лаконичность форм.
Индивидуальный подход к каждому Заказчику.
Дизайн жилых и общественных интерьеров совместно с проектированием инженерных коммуникаций
Разработка дизайна жилых и общественных интерьеров (3D визуализация и рабочие чертежи)
Комплексное проектирование инженерных коммуникаций (вентиляция, отопление, кондиционирование, котельные).
Комплектация отделочных материалов и мебели.
Строительство "дом под ключ".
Стоимость дизайн-проекта жилого интерьера 1000 руб./кв.м.
Стоимость дизайн-проекта общественного интерьера 800 руб./кв.м.
Буду рада сотрудничеству!
+7-912-257-65-23
instagram: design_by_warm_vision