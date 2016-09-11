designwarmvision

Дизайнер интерьеров

Здравствуйте, меня зовут Юлия.

Я занимаюсь дизайном интерьеров совместно с комплексным проектированием инженерных коммуникаций.

Design by Warm Vision – это "теплый взгляд" на создаваемое пространство интерьера с учетом удобства и функциональности инженерных технологий.

Главная задача – создание интерьера, в котором захочется проводить частичку своей жизни.

Комфорт, эстетика, удобство и легкость, лаконичность форм.

Индивидуальный подход к каждому Заказчику.

Дизайн жилых и общественных интерьеров совместно с проектированием инженерных коммуникаций

Разработка дизайна жилых и общественных интерьеров (3D визуализация и рабочие чертежи)

Комплексное проектирование инженерных коммуникаций (вентиляция, отопление, кондиционирование, котельные).

Комплектация отделочных материалов и мебели.

Строительство "дом под ключ".

Стоимость дизайн-проекта жилого интерьера 1000 руб./кв.м.

Стоимость дизайн-проекта общественного интерьера 800 руб./кв.м.

Буду рада сотрудничеству!

[email protected]

+7-912-257-65-23

warmvision.houzz.ru

instagram: design_by_warm_vision