desingMax

Александр Кузнецов desingMax

 
32 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Архитектурная визуализация 3D

Визуализация проектов / 3dMax+ Vray /

на основе чертежей AutoCad

Постобработка Adobe Photoshop

AutoCAD3ds MaxPhotoshop
Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1114
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1361
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1505
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1616