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Александр Кузнецов
desingMax
desingMax
32 года
Украина
/
Харьков
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Архитектурная визуализация 3D
Визуализация проектов / 3dMax+ Vray /
на основе чертежей AutoCad
Постобработка Adobe Photoshop
AutoCAD
3ds Max
Photoshop
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Кухня Miele
966 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1114
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1361
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1505
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1616
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