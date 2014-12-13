Графический дизайнер

Обработка фотографий в любом стиле,портретная и предметная ретушь, коллажи, цветокоррекция и т.д

Анимационные баннеры, и другая анимация

Любой вид иллюстрации в Adobe Illustrator

Рисунок от руки карандашом или углем для сканирования, наброски персонажей, интерьера и т.д

Начинающий дизайнер, возьмусь за любой проект, даже с минимальной оплатой

Для подробной информации пишите на почту :

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