Графический дизайнер
Обработка фотографий в любом стиле,портретная и предметная ретушь, коллажи, цветокоррекция и т.д
Анимационные баннеры, и другая анимация
Любой вид иллюстрации в Adobe Illustrator
Рисунок от руки карандашом или углем для сканирования, наброски персонажей, интерьера и т.д
Начинающий дизайнер, возьмусь за любой проект, даже с минимальной оплатой
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Портфолио
- Натюрморт157 просмотров
- Набросок170 просмотров
- Макет иллюстрации217 просмотров
- Обработка фото под карандаш219 просмотров
- Ретушь фотографии119 просмотров