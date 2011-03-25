deslg

Александр deslg

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов на WordPress, OpenCart, Magento.

СТАНДАРТНЫЕ УСЛУГИ:

  • Лендинг - 4500 руб.
  • Сайт (4 страницы, возможный набор страниц: главная, услуги, цены, контакты) - 6000 р.
  • Интернет-магазин - 10000 р.
  • Продвижение ключевых запросов в поисковой выдаче Яндекс от 12000 р.
  • Сбор семантического ядра - 4000 р.
  • html-верстка от 3000 р.
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РАСШИРЕННЫЙ НАБОР УСЛУГ:

1. Дизайн:

  • Создание прототипов. (сначала создаем прототипы страниц, утверждаем и переходим к дизайну).
  • Разработка дизайна. (фиксированного и адаптивного, а также под разные мобильные устройства).
2.Верстка:

  • адаптивная/фиксированная
  • Кроссбраузерность (IE9+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)
  • Чистый и понятный код.
  • Семантическая верстка.
  • Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка).
  • Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.).
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
Программирование:

  • Доработка функционала сайта/интернет-магазина.
  • Разработка расширений к WordPress, OpenCart, Magento.
  • Обновление CMS WordPress, OpenCart, Magento.
Форма работы:
  • Если необходимо заключаем договор (официально) на выполнение работ.
  • В любых проектах работаем только с техническим заданием (далее Т3).
  • После получения ТЗ, согласования сроков и стоимости — работа делается исключительно по Т3. То что не указано в т.з. мы делаем на наше усмотрение. Никакие изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта не принимаются.
  • Проект считается завершенным после сдачи заказчику конечного варианта выполненного по ТЗ.
  • Проверка функциональности принятого продукта осуществляется заказчиком в течении 3–5 дней с момента сдачи проекта.
Оплата:
  • Работаем по предоплате 25%, либо по безопасной сделке.
  • Visa/Master card
  • WebMoney
      Время работы: Понедельник — Пятница с 10:00 до 19:00

      Портфолио

      Отзывы заказчиков

      Able2Know
      Антон 
      40 лет
      17 лет в сервисе
      Был
      4 дня назад
      $3
      10 баллов
      9 лет назад
      Доработка мелкие по сайту CMS WordPress
      WordPress
      Очень Доволен Сотрудничеством!!! Профессионал своего дела, хочу отметить след. позитивные моменты в нашей работе над проектом 1)Приятные цены 2)Сроки чтёт 3)Качество Работ на высшем полёте 4)Адекватное общение над проектом. 5)Приятен в общение Надеюсь на дальнейшее проекты. p.s. Рекомендую всем!!!
      Приятно было поработать. Четко поставленные задачи. На любые вопросы - ответы, высокая коммуникация. Рекомендую!
      Ответный отзыв
      warm
      59 лет
      19 лет в сервисе
      Была
      5 месяцев назад
      $40
      10 баллов
      14 лет назад
      Установить фотогалерею на wordpress
      WordPress
      Все было сделано аккуратно, правильно и в срок. Все нюансы были учтены и даны полные пояснения. Спасибо за работу. +10 Рекомендую Александра для сотрудничества.
      Отличный заказчик! Чётко оформленное ТЗ. Всё оплачено быстро и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
      Ответный отзыв
      Системы управления (CMS)
      2 отзыва
      от $600
      от 14 дней
      нет рейтинга
      HTML-верстка
      нет отзывов
      $7/час
      от $50от 3 дней
      нет рейтинга
      Веб-программирование
      нет отзывов
      $5/час
      от $180от 3 дней
      нет рейтинга
      Интернет-магазины
      нет отзывов
      $9/час
      от $180от 3 дней
      нет рейтинга
      Сайты «под ключ»
      нет отзывов
      от $500
      от 10 дней
      нет рейтинга