Разработка сайтов на WordPress, OpenCart, Magento.
СТАНДАРТНЫЕ УСЛУГИ:
- Лендинг - 4500 руб.
- Сайт (4 страницы, возможный набор страниц: главная, услуги, цены, контакты) - 6000 р.
- Интернет-магазин - 10000 р.
- Продвижение ключевых запросов в поисковой выдаче Яндекс от 12000 р.
- Сбор семантического ядра - 4000 р.
- html-верстка от 3000 р.
РАСШИРЕННЫЙ НАБОР УСЛУГ:
1. Дизайн:
- Создание прототипов. (сначала создаем прототипы страниц, утверждаем и переходим к дизайну).
- Разработка дизайна. (фиксированного и адаптивного, а также под разные мобильные устройства).
- адаптивная/фиксированная
- Кроссбраузерность (IE9+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)
- Чистый и понятный код.
- Семантическая верстка.
- Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка).
- Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.).
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Доработка функционала сайта/интернет-магазина.
- Разработка расширений к WordPress, OpenCart, Magento.
- Обновление CMS WordPress, OpenCart, Magento.
- Если необходимо заключаем договор (официально) на выполнение работ.
- В любых проектах работаем только с техническим заданием (далее Т3).
- После получения ТЗ, согласования сроков и стоимости — работа делается исключительно по Т3. То что не указано в т.з. мы делаем на наше усмотрение. Никакие изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта не принимаются.
- Проект считается завершенным после сдачи заказчику конечного варианта выполненного по ТЗ.
- Проверка функциональности принятого продукта осуществляется заказчиком в течении 3–5 дней с момента сдачи проекта.
- Работаем по предоплате 25%, либо по безопасной сделке.
- Visa/Master card
- WebMoney
Действие аккаунта приостановлено!
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- ADVA CAPITAL592 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Очень Доволен Сотрудничеством!!! Профессионал своего дела, хочу отметить след. позитивные моменты в нашей работе над проектом 1)Приятные цены 2)Сроки чтёт 3)Качество Работ на высшем полёте 4)Адекватное общение над проектом. 5)Приятен в общение Надеюсь на дальнейшее проекты. p.s. Рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
Приятно было поработать. Четко поставленные задачи. На любые вопросы - ответы, высокая коммуникация. Рекомендую!
$40
10 баллов
14 лет назад
WordPress
Все было сделано аккуратно, правильно и в срок. Все нюансы были учтены и даны полные пояснения. Спасибо за работу. +10 Рекомендую Александра для сотрудничества.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чётко оформленное ТЗ. Всё оплачено быстро и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
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