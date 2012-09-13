desmondses

имеется опыт в создании и раскрутке сайтов.

имею немалый опыт в создании и раскрутке сайтов, работал со многими рекламными брокерами, опыт в модерировании форумов интернет-магазинов. Занимаюсь тщательным и основательным заполнением сайтов контентом любого содержания. помогал в создании порталов с высшими доменными уровнями, "проф. сайты". основательный человек, тщательно относящийся к работе любой сложности.