UI/UX профессионал

Дизайнер с 20-летним опытом (начинал верстальщиком в редакции газеты в 1995-м году).

Все самые современные тренды, тенденции и фишки.

Более 500 реализованных проектов (около 200 логотипов, 200 сайтов, мобильные интерфейсы, иконки, полиграфия и т.п.)

Работа на Apple Mac, программы Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, Sketch.app и другие.

Гарантирую использование только легального софта и легального контента (фотографии, шрифты, текст и т.п.)

Детальный аудит сайтов, тестирование юзабилити, прототипирование интерфейсов с анимацией и микроинтеракциями, и прочие услуги в области UX. Помощь в организации промо полученного продукта. Помощь в SEO-оптимизации. Повышение конверсии для посадочных страниц. Повышение продаж в интернет-магазинах.

Индивидуальный подход. Богатейший опыт. Высокое качество. Адекватная скорость исполнения. Контроль за самыми мельчайшими деталями. Поддержка и любая возможная помощь постоянным клиентам.