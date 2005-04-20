dest2005

Никита dest2005

 
18 летБеларусь/Могилёв
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Fullstack-программист, верстальщик сайтов, настройщик WordPress и Joomla

Я специализируюсь на разработке и предоставлению услуг:

  • Кодинг и вёрстка сайтов "с нуля"
  • Настройке и разработке сайтов WordPress и Joomla
  • Разработке чат-ботов под социальную сеть VK
  • Разработке веб-игр на чистом JS и HTML, CSS
  • Настройке SSL-сертификатов для сайта и подключению домена к сайту
  • Обслуживанию и администрированию удалённых VDS и VPS-серверов
  • Наставничество в изучении языка-разметки HTML, таблице каскадных стилей CSS, языке-программировании JS, как со стороны фронтэнда, так и со стороны бэкэнда (то есть fullstack)
  • Занимаюсь доработкой чужих проектов по направлениям выше
WordPressСайт на WordPressHTMLCSSJoomla