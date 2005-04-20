Fullstack-программист, верстальщик сайтов, настройщик WordPress и Joomla
Я специализируюсь на разработке и предоставлению услуг:
- Кодинг и вёрстка сайтов "с нуля"
- Настройке и разработке сайтов WordPress и Joomla
- Разработке чат-ботов под социальную сеть VK
- Разработке веб-игр на чистом JS и HTML, CSS
- Настройке SSL-сертификатов для сайта и подключению домена к сайту
- Обслуживанию и администрированию удалённых VDS и VPS-серверов
- Наставничество в изучении языка-разметки HTML, таблице каскадных стилей CSS, языке-программировании JS, как со стороны фронтэнда, так и со стороны бэкэнда (то есть fullstack)
- Занимаюсь доработкой чужих проектов по направлениям выше
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