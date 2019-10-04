Быстрый копирайтинг, который решит любую проблему вашего бизнеса.

Привет!

Меня зовут Полина, я тулячка, которая уже пятый год успешно покоряет Москву.

Я филолог - а значит люблю русский язык и не делаю ошибок. Я копирайтер - а значит умею превращать текст в инструмент решения бизнес-задач.

За постоянное развитие, ведь нет предела совершенству.

За все новое, ведь старое со временем надоедает.

Готова погрузиться в любую тему и выдать по ней конфетку.

Некоторые примеры работ есть в портфолио. Для тех, кто заинтересуется, есть гораздо больше примеров.

Что могу:

Тексты для рассылок в соцсетях;

Тексты для email-рассылок;

Тексты для лендингов;

Сценарии разных мастей;

Тексты для наполнения сайтов;

Пресс-релизы;

и многое другое.