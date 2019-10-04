Быстрый копирайтинг, который решит любую проблему вашего бизнеса.
Привет!
Меня зовут Полина, я тулячка, которая уже пятый год успешно покоряет Москву.
Я филолог - а значит люблю русский язык и не делаю ошибок. Я копирайтер - а значит умею превращать текст в инструмент решения бизнес-задач.
За постоянное развитие, ведь нет предела совершенству.
За все новое, ведь старое со временем надоедает.
Готова погрузиться в любую тему и выдать по ней конфетку.
Некоторые примеры работ есть в портфолио. Для тех, кто заинтересуется, есть гораздо больше примеров.
Что могу:
Тексты для рассылок в соцсетях;
Тексты для email-рассылок;
Тексты для лендингов;
Сценарии разных мастей;
Тексты для наполнения сайтов;
Пресс-релизы;
и многое другое.
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