Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords

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Google Adwords и Яндекс Директ для вашего бизнеса

Получайте от 24 до 328 новых заявок в ваш бизнес ежемесячно по цене от 110 руб. до 1200 руб. за заявку.

Не беспокойтесь о поисковых фразах - Составим список из множества запросов по которым люди ищут ваши товары, услуги и согласуем с вами в начале рекламной кампании.

- Составим список из множества запросов по которым люди ищут ваши товары, услуги и согласуем с вами в начале рекламной кампании. Полная профессиональная настройка рекламной компании. Серьезная проработка ключевых запросов, грамотная разбивка рекламных компаний, продающие тексты - все это серьезно влияет на результат рекламной компании.

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Прозрачная статистика на базе Google Analytics. Перестаньте сами собирать данные по рекламе: расходы, клики, заявки, выручка и прочее — мы построим отчеты (дневные, недельные, месячные).А вы — сравнивайте показатели по неделям, чтобы скорее принимать правильные решения. Через месяц бывает поздно.

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