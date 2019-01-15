Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords
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Google Adwords и Яндекс Директ для вашего бизнеса
Получайте от 24 до 328 новых заявок в ваш бизнес ежемесячно по цене от 110 руб. до 1200 руб. за заявку.
- Не беспокойтесь о поисковых фразах - Составим список из множества запросов по которым люди ищут ваши товары, услуги и согласуем с вами в начале рекламной кампании.
- Полная профессиональная настройка рекламной компании. Серьезная проработка ключевых запросов, грамотная разбивка рекламных компаний, продающие тексты - все это серьезно влияет на результат рекламной компании.
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- Прозрачная статистика на базе Google Analytics. Перестаньте сами собирать данные по рекламе: расходы, клики, заявки, выручка и прочее — мы построим отчеты (дневные, недельные, месячные).А вы — сравнивайте показатели по неделям, чтобы скорее принимать правильные решения. Через месяц бывает поздно.
Примеры рекламных объявлений можно увидеть на нашем сайте.
Свяжитесь с нами и мы подготовим для Вас индивидуальное предложение по рекламе.
Цена от 9.000 руб до 15.000 руб
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- НАСТРОЙКА контекстной рекламы Яндекс и Google128 просмотров