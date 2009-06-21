Бизнес аналитик, Системный аналитик, Проектировщик, Разработчик баз данных, Веб программист, Руководитель проекта
Pascal, c++, basic
delphi, visual basic, c++ builder, visual studio
visual foxpro, access
my sql, ms sql server, firebird, interbase, oracle
delphi for php, oracle apex
uml, rational rose, erwin, bpwin
sprint db, vb.net, pocket studio
Портфолио
- Customer service510 просмотров
- Контакты журналистов509 просмотров
- Страница фрилансера330 просмотров
- Хранилище файлов313 просмотров
- Флэш игры278 просмотров
- Ветеринарная клиника617 просмотров
- Выставка собак716 просмотров
- Перевод новостей301 просмотр
- Скачать программы274 просмотра
- Синдикация новостей258 просмотров
- Bluetooth клавиатура288 просмотров
- Потребительская корзина267 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Благодарен Александру за сотрудничество.
Ответный отзыв
Завершена разработка программы автоматизации работы с сайтами на uCoz. Доволен сотрудничеством.
$5
10 баллов
13 лет назад
Фрилансер срочно выполнил экспорт данных из access в excel. Создал SQL запросы, добавил VBA функцию, которая позволяет выбирать в диалоговом окне файл и сохранять выборку в *.xls формате. В течении нескольких часов!
Ответный отзыв
Выполнил экспорт данных из access в excel, создал SQL запросы, добавил VBA функцию. Оплата произведена в полном объеме, с помощью электронной платёжной системы webmoney.
$30
10 баллов
13 лет назад
Произведена модернизация базы данных microsoft access, созданная на основе шаблона customer service. Изменены табличная структура, интерфейс пользователя, внедренные макросы и программные функции. Разработка осуществлялась в процессе ввода данных. Устранены ошибки связывания таблиц.
Ответный отзыв
Произведена модернизация базы данных microsoft access, созданная на основе шаблона customer service. Проект отличался интересной постановкой задачи, обсуждением направлений разработки, содействием работодателя успешному завершению работ. Оплата осуществлена в полном объеме, с помощью электронной платёжной системы webmoney.
$10
10 баллов
15 лет назад
Выполнена практическая часть курсовой работы в среде microsoft access, автоматизация учета студентов. Реализовано: вызов стандартного диалога поиска, обновление списка значений, главная кнопочная форма, группировка данных, подчиненные отчеты, добавлены комментарии. Соблюдены указанные сроки!
Ответный отзыв
Завершена практическая часть курсовой работы в среде microsoft access, автоматизация учета студентов. Оплату получил.
$10
10 баллов
15 лет назад
Команда a-referat.ru выбрала фрилансера в качестве исполнителя студенческих работ. Отлично сделаны: база данных access, курсовая, презентация, uml диаграммы. Заказ выполнен в короткие сроки. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Срочно выполнена дипломная работа, база данных access, презентация, uml диаграммы. Оплату получил.