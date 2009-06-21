detheb

Александр Шпак detheb

 
39 летМолдова/Тирасполь
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Бизнес аналитик, Системный аналитик, Проектировщик, Разработчик баз данных, Веб программист, Руководитель проекта

Pascal, c++, basic

delphi, visual basic, c++ builder, visual studio

visual foxpro, access

my sql, ms sql server, firebird, interbase, oracle

delphi for php, oracle apex

uml, rational rose, erwin, bpwin

sprint db, vb.net, pocket studio

PHPOracleDelphiFirebird
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Отзывы заказчиков
giryaev
Денис 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Программа автоматизации работы с сайтами на uCoz
Благодарен Александру за сотрудничество.
Завершена разработка программы автоматизации работы с сайтами на uCoz. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Из данных .mdb
Фрилансер срочно выполнил экспорт данных из access в excel. Создал SQL запросы, добавил VBA функцию, которая позволяет выбирать в диалоговом окне файл и сохранять выборку в *.xls формате. В течении нескольких часов!
Выполнил экспорт данных из access в excel, создал SQL запросы, добавил VBA функцию. Оплата произведена в полном объеме, с помощью электронной платёжной системы webmoney.
Ответный отзыв
RomkaFX
49 летЛитва
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
База клиентов в Access
Произведена модернизация базы данных microsoft access, созданная на основе шаблона customer service. Изменены табличная структура, интерфейс пользователя, внедренные макросы и программные функции. Разработка осуществлялась в процессе ввода данных. Устранены ошибки связывания таблиц.
Произведена модернизация базы данных microsoft access, созданная на основе шаблона customer service. Проект отличался интересной постановкой задачи, обсуждением направлений разработки, содействием работодателя успешному завершению работ. Оплата осуществлена в полном объеме, с помощью электронной платёжной системы webmoney.
Ответный отзыв
imbareg
Россия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Создание БД.
Выполнена практическая часть курсовой работы в среде microsoft access, автоматизация учета студентов. Реализовано: вызов стандартного диалога поиска, обновление списка значений, главная кнопочная форма, группировка данных, подчиненные отчеты, добавлены комментарии. Соблюдены указанные сроки!
Завершена практическая часть курсовой работы в среде microsoft access, автоматизация учета студентов. Оплату получил.
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alissa_sh
Alisa 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Курсовая, база данных в access
Команда a-referat.ru выбрала фрилансера в качестве исполнителя студенческих работ. Отлично сделаны: база данных access, курсовая, презентация, uml диаграммы. Заказ выполнен в короткие сроки. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Срочно выполнена дипломная работа, база данных access, презентация, uml диаграммы. Оплату получил.
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