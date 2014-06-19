- Дизайн сайтов

- Редизайн сайтов

- Создание сайтов с нуля

- Разработка логотипа, фирменного стиля

Работа осуществляется по такому принципу:

1. Предоплата 30%

Предоплату требую только для проектов, стоимостью больше 250 уе.

2. Рисуются фреймворки главной и внутренних страниц. Высылаются Вам — обговариваем, корректируем, утверждаем.

3. Разрабатывается главная по утвержденному фреймворку, сроки 1–3 дня (возможность предоставления 3х бесплатных вариантов). Высылается Вам изображение макета — обговариваем, корректируем и утверждаем.

4. Разработка внутренних страниц, сроки 3–4 дня. Высылаю Вам изображение макетов — обговариваем, корректируем и утверждаем.

6. Вноситься остаток оплаты.

7. Обмен отзывами.

8. Высылаются исходники PSD + все сопутствующие материалы.

Финансовые вопросы.

Если работа полностью не соответствует техническому заданию, то я гарантирую возврат денег в полном объёме.

Если вы заплатили предоплату это не значит, что вы наняли меня к себе в рабство.

Я работаю честно и с полной отдачей, если что то получилось не так как вы хотели, это всегда можно поправить.

Варианты оплаты:

• WebMoney

• Яндекс.Деньги

• Qiwi

Со своей стороны гарантирую:

• Четкое придерживание поставленных сроков.

• Профессиональную и качественную работу.

• Постоянный онлайн в указанное время, поддерживание обратной связь по всем вопросам, даже после завершения сотрудничества.

Всегда буду рад помочь.

С уважением, Андрей.