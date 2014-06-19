- Дизайн сайтов
- Редизайн сайтов
- Создание сайтов с нуля
- Разработка логотипа, фирменного стиля
Работа осуществляется по такому принципу:
1. Предоплата 30%
Предоплату требую только для проектов, стоимостью больше 250 уе.
2. Рисуются фреймворки главной и внутренних страниц. Высылаются Вам — обговариваем, корректируем, утверждаем.
3. Разрабатывается главная по утвержденному фреймворку, сроки 1–3 дня (возможность предоставления 3х бесплатных вариантов). Высылается Вам изображение макета — обговариваем, корректируем и утверждаем.
4. Разработка внутренних страниц, сроки 3–4 дня. Высылаю Вам изображение макетов — обговариваем, корректируем и утверждаем.
6. Вноситься остаток оплаты.
7. Обмен отзывами.
8. Высылаются исходники PSD + все сопутствующие материалы.
Финансовые вопросы.
Если работа полностью не соответствует техническому заданию, то я гарантирую возврат денег в полном объёме.
Если вы заплатили предоплату это не значит, что вы наняли меня к себе в рабство.
Я работаю честно и с полной отдачей, если что то получилось не так как вы хотели, это всегда можно поправить.
Варианты оплаты:
• WebMoney
• Яндекс.Деньги
• Qiwi
Со своей стороны гарантирую:
• Четкое придерживание поставленных сроков.
• Профессиональную и качественную работу.
• Постоянный онлайн в указанное время, поддерживание обратной связь по всем вопросам, даже после завершения сотрудничества.
Всегда буду рад помочь.
С уважением, Андрей.