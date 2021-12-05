UX\UI Designer
Я дизайнер пользовательского интерфейса / пользовательского интерфейса с обширным и разнообразным опытом работы более двух лет в создании пользовательского интерфейса, пользовательского интерфейса, брендинга и других дизайнерских работ для веб- и мобильных приложений и веб-сайтов.
Навыки:
• UX / UI-дизайн
• Мобильный дизайн для iOS и Android
• Целевые страницы (ориентированные на конверсию)
• Веб-приложение
• Веб-дизайн
• Цифровой дизайн
• Создание интерактивных веб-приложений
• Создание каркаса веб-сайта
• Создание каркаса приложений
• Адаптивные веб-приложения
Инструменты, которые я использую:
• Figma
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop
• Adobe XD
• Студия InVasiion
• Miro
• Trello
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