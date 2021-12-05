UX\UI Designer

Я дизайнер пользовательского интерфейса / пользовательского интерфейса с обширным и разнообразным опытом работы более двух лет в создании пользовательского интерфейса, пользовательского интерфейса, брендинга и других дизайнерских работ для веб- и мобильных приложений и веб-сайтов.

Навыки:

• UX / UI-дизайн

• Мобильный дизайн для iOS и Android

• Целевые страницы (ориентированные на конверсию)

• Веб-приложение

• Веб-дизайн

• Цифровой дизайн

• Создание интерактивных веб-приложений

• Создание каркаса веб-сайта

• Создание каркаса приложений

• Адаптивные веб-приложения

Инструменты, которые я использую:

• Figma

• Adobe Illustrator

• Adobe Photoshop

• Adobe XD

• Студия InVasiion

• Miro

• Trello