Психолог практик. Детский нейропсихолог.

Образование:

МПСИ (базовое) Московский психолого-социальный институт

Специализация: Клиническая психология

(кафедра под рук. Цветковой Л.С.)

Квалификация: психолог

Дополнительное образование:

2006г. - ИБП Институт бизнеса и политики, Курсы повышения квалификации «Нейропсихологическая диагностика и сенсомоторная коррекция при отклонениях в развитии ребенка», под рук. Горячевой Т.Г.

(106 час.)

2006г. - МГППУ Московский городской психолого-педагогический университет,

Курсы повышения квалификации, «Культура познавательной деятельности учащихся. Обучение умению учиться», под рук. Айсмонтас Б.Б. (72 часа)

2000г. - МПСИ Московский психолого-социальный институт,

Мастер-класс «Теория и практика психоанализа» под рук. Гуревича П.С. (324 час.)

Специальность: психолог-психоаналитик

Опыт работы:

1999-наст.время Школа № 771 САО г.Москвы

Должность: психолог (Высшая кв.категория)

Функциональные обязанности:

• Планирование и организация работы психологической службы школы;

• Психологическое сопровождение образовательного процесса и профессионального самоопределения учащихся;

• Оказание психологической помощи;

• Консультативная работа с родителями, педагогами, администрацией и учащимися;

• Психодиагностическая, коррекционная и развивающая работа;

• Проведение семинаров и тренингов (целевая аудитория – учащиеся и педагогический состав), а так же тематических родительских собраний.

• Ведение факультативных занятий с учащимися.

Предпочитаемые сферы интересов в работе:

1. Разрешение проблем школьной неуспеваемости. (Диагностика, Коррекция, Развивающие занятия, Просветительская работа)

2. Консультирование по вопросам детско-родительских отношений.

3. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения.

Профессиональный опыт и знания:

• Уверенные знания теоретической базы: психологии личности; детской психологии, общей психологии; нейропсихологии детского возраста; основ психосоматики, и др.

• Свободное владение методиками психодиагностики;

• Составление развернутых заключений / представлений / психологического портрета личности.

• Опыт проведения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;

• Систематическое ведение консультационной работы;

• Опыт разработки Программ психологического сопровождения образовательного процесса; развития познавательной сферы; профессионального самоопределения.

• Опыт выступлений на районных и городских семинарах и конференциях с последующим опубликованием представленного материала в методических сборниках.

Публикации:

2002г. «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса учащихся начальной школы». (в соавторстве с Капинос И.А.).

2005г. «О значении интегрированного подхода к диагностике и коррекции трудностей обучения на примере формирования письменной речи».

2006г. «Особенности формирования индивидуального учебного плана в профильном обучении».

2006г. «Психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся или Дезориентация, как следствие игнорирования внутреннего «Я».

2008г. «Эффективные средства психолого-педагогической поддержки учащихся в выборе профиля обучения в условиях массовой школы».