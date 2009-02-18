Образование:
МПСИ (базовое) Московский психолого-социальный институт
Специализация: Клиническая психология
(кафедра под рук. Цветковой Л.С.)
Квалификация: психолог
Дополнительное образование:
2006г. - ИБП Институт бизнеса и политики, Курсы повышения квалификации «Нейропсихологическая диагностика и сенсомоторная коррекция при отклонениях в развитии ребенка», под рук. Горячевой Т.Г.
(106 час.)
2006г. - МГППУ Московский городской психолого-педагогический университет,
Курсы повышения квалификации, «Культура познавательной деятельности учащихся. Обучение умению учиться», под рук. Айсмонтас Б.Б. (72 часа)
2000г. - МПСИ Московский психолого-социальный институт,
Мастер-класс «Теория и практика психоанализа» под рук. Гуревича П.С. (324 час.)
Специальность: психолог-психоаналитик
Опыт работы:
1999-наст.время Школа № 771 САО г.Москвы
Должность: психолог (Высшая кв.категория)
Функциональные обязанности:
• Планирование и организация работы психологической службы школы;
• Психологическое сопровождение образовательного процесса и профессионального самоопределения учащихся;
• Оказание психологической помощи;
• Консультативная работа с родителями, педагогами, администрацией и учащимися;
• Психодиагностическая, коррекционная и развивающая работа;
• Проведение семинаров и тренингов (целевая аудитория – учащиеся и педагогический состав), а так же тематических родительских собраний.
• Ведение факультативных занятий с учащимися.
Предпочитаемые сферы интересов в работе:
1. Разрешение проблем школьной неуспеваемости. (Диагностика, Коррекция, Развивающие занятия, Просветительская работа)
2. Консультирование по вопросам детско-родительских отношений.
3. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения.
Профессиональный опыт и знания:
• Уверенные знания теоретической базы: психологии личности; детской психологии, общей психологии; нейропсихологии детского возраста; основ психосоматики, и др.
• Свободное владение методиками психодиагностики;
• Составление развернутых заключений / представлений / психологического портрета личности.
• Опыт проведения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;
• Систематическое ведение консультационной работы;
• Опыт разработки Программ психологического сопровождения образовательного процесса; развития познавательной сферы; профессионального самоопределения.
• Опыт выступлений на районных и городских семинарах и конференциях с последующим опубликованием представленного материала в методических сборниках.
Публикации:
2002г. «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса учащихся начальной школы». (в соавторстве с Капинос И.А.).
2005г. «О значении интегрированного подхода к диагностике и коррекции трудностей обучения на примере формирования письменной речи».
2006г. «Особенности формирования индивидуального учебного плана в профильном обучении».
2006г. «Психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся или Дезориентация, как следствие игнорирования внутреннего «Я».
2008г. «Эффективные средства психолого-педагогической поддержки учащихся в выборе профиля обучения в условиях массовой школы».